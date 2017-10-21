В Новосибирской области расследуют уголовное дело о хищении оружия

«2 сентября около 11.00 на берегу озера, находящегося недалеко от села Половинное в Краснозерском районе из палатки, в которой спали охотники, было похищено ружье ТОЗ-63 и патроны к нему. О совершенном преступлении владелец оружия в тот же день сообщил в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хищение оружия)», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.