Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Юбилей Эминема
13:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о хищении оружия

Полиция выяснила, что к похищению оружия — охотничьего ружья — причастен житель села Половинное Краснозерского района Новосибирской области. После распития спиртного в группе охотников, он взял чужое оружие с патронами и ушел в лес.

«2 сентября около 11.00 на берегу озера, находящегося недалеко от села Половинное в Краснозерском районе из палатки, в которой спали охотники, было похищено ружье ТОЗ-63 и патроны к нему. О совершенном преступлении владелец оружия в тот же день сообщил в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хищение оружия)», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Есть подозреваемый, но нет самого оружия. Мужчина испугался ответственности и выбросил ружье с боезапасом. Патроны найдены. Проводиться дальнейшее расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд в доме. Как защитить ребёнка от отравления?
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь