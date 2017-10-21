В НСО мужчина пятый раз садится в тюрьму вместо выплаты алиментов
Житель Новосибирской области пятый раз сознательно выбирает реальный срок заключения вместо выплаты алиментов на своего несовершеннолетнего сына.
Житель Новосибирской области пятый раз сознательно выбирает реальный срок заключения вместо выплаты алиментов на своего несовершеннолетнего сына.
Как сообщает
«Несовершеннолетний ребёнок непутёвого отца с 2009 года не получает выплаты по алиментам, который считает, что погашать задолженность в размере 400 000 рублей выше его человеческого достоинства, — уточнили предмет спора в
Теперь должник отправился в СИЗО уже пятый раз. Работу с принципиальным неплательщиком ведут судебные приставы по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области.
В практике работы судебных приставов встречаются случаи, когда граждане не хотят исполнять обязательства из принципиальных соображений. В Кочковском районе Новосибирской области мужчина постоянно уклонялся от обязательств: сначала, от уплаты штрафа, потом от общественных работ. За это он три раза подряд по решению суда отсидел: пять суток, десять и пятнадцать суток. Как уверяют в