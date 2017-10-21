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13:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО мужчина пятый раз садится в тюрьму вместо выплаты алиментов

Житель Новосибирской области пятый раз сознательно выбирает реальный срок заключения вместо выплаты алиментов на своего несовершеннолетнего сына.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-центр Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, этот человек пошел на принцип.

«Несовершеннолетний ребёнок непутёвого отца с 2009 года не получает выплаты по алиментам, который считает, что погашать задолженность в размере 400 000 рублей выше его человеческого достоинства, — уточнили предмет спора в пресс-центре. — Судебным приставам не оставалось ничего иного, кроме как инициировать процедуру привлечения должника к уголовной ответственности по ч.1. ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей. С тех пор суд четырежды приговаривал должника к реальному лишению свободы сроками от 2 до 2,5 месяцев».

Теперь должник отправился в СИЗО уже пятый раз. Работу с принципиальным неплательщиком ведут судебные приставы по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области.

В практике работы судебных приставов встречаются случаи, когда граждане не хотят исполнять обязательства из принципиальных соображений. В Кочковском районе Новосибирской области мужчина постоянно уклонялся от обязательств: сначала, от уплаты штрафа, потом от общественных работ. За это он три раза подряд по решению суда отсидел: пять суток, десять и пятнадцать суток. Как уверяют в пресс-центре ведомства, мужчина исправился.

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