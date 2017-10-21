В НСО мужчина пятый раз садится в тюрьму вместо выплаты алиментов

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-центр Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, этот человек пошел на принцип.

«Несовершеннолетний ребёнок непутёвого отца с 2009 года не получает выплаты по алиментам, который считает, что погашать задолженность в размере 400 000 рублей выше его человеческого достоинства, — уточнили предмет спора в пресс-центре. — Судебным приставам не оставалось ничего иного, кроме как инициировать процедуру привлечения должника к уголовной ответственности по ч.1. ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей. С тех пор суд четырежды приговаривал должника к реальному лишению свободы сроками от 2 до 2,5 месяцев».

Теперь должник отправился в СИЗО уже пятый раз. Работу с принципиальным неплательщиком ведут судебные приставы по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области.