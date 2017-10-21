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13:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Карла Маркса иномарка Porsche Cayenne сбила школьника

На перекрестке ул. Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата водитель иномарки Porsche Cayenne сбил школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла 20 октября. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль поворачивал с ул. Карла Маркса в сторону перекрестка, перепутав схему дорожного движения. Дело в том, что данный участок дороги является односторонним. Пытаясь перестроиться в свою полосу, водитель задел ребенка.

На записи показано, что мальчика пытались удержать, но он вырвался и побежал через дорогу, попав под Porsche Cayenne.

В ГИБДД рассказали, что школьник получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают, на какой сигнал светофора двигался каждый участник аварии.

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