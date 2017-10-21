На ул. Карла Маркса иномарка Porsche Cayenne сбила школьника

Авария произошла 20 октября. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4cp6WjYufFg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль поворачивал с ул. Карла Маркса в сторону перекрестка, перепутав схему дорожного движения. Дело в том, что данный участок дороги является односторонним. Пытаясь перестроиться в свою полосу, водитель задел ребенка.

На записи показано, что мальчика пытались удержать, но он вырвался и побежал через дорогу, попав под Porsche Cayenne.