На ул. Карла Маркса иномарка Porsche Cayenne сбила школьника
На перекрестке ул. Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата водитель иномарки Porsche Cayenne сбил школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.
На перекрестке ул. Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата водитель иномарки Porsche Cayenne сбил школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла 20 октября. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.
Автомобиль поворачивал с ул. Карла Маркса в сторону перекрестка, перепутав схему дорожного движения. Дело в том, что данный участок дороги является односторонним. Пытаясь перестроиться в свою полосу, водитель задел ребенка.
На записи показано, что мальчика пытались удержать, но он вырвался и побежал через дорогу, попав под Porsche Cayenne.
В ГИБДД рассказали, что школьник получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают, на какой сигнал светофора двигался каждый участник аварии.