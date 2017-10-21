Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
07:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гость торжества погиб под колесами авто близ Алматы

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на Талгарской трассе в поселке Бесагаш Алматинской области, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Источник: Sputniknews.kz

Со слов очевидцев, парень, 1987 года рождения, перебегал дорогу в неположенном месте напротив ресторана «Диана», где проходило торжество. Водитель проезжавшего мимо в это время Volkswagen Touareg не увидел человека на неосвещенной трассе.

Внедорожник сбил пешехода на полном ходу. От удара мужчину отбросило на почти 20 метров. Он скончался до приезда скорой помощи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух внедорожников в Алматы
Путин и Эрдоган отметили успехи переговоров по Сирии в Астане
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Полиция: напавший с ножом в Польше не связан с террористами
Главные события недели (видео)
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь