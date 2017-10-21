Гость торжества погиб под колесами авто близ Алматы
АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на Талгарской трассе в поселке Бесагаш Алматинской области, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на Талгарской трассе в поселке Бесагаш Алматинской области, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Со слов очевидцев, парень, 1987 года рождения, перебегал дорогу в неположенном месте напротив ресторана «Диана», где проходило торжество. Водитель проезжавшего мимо в это время Volkswagen Touareg не увидел человека на неосвещенной трассе.
Внедорожник сбил пешехода на полном ходу. От удара мужчину отбросило на почти 20 метров. Он скончался до приезда скорой помощи.