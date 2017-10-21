В Ташкенте избили и ограбили гражданина Южной Кореи

По данным столичного ГУВД, 17 октября 2017 года, примерно в 23:40, Зухриддин Хасанов совершил разбойное нападение на гражданина Южной Кореи Мин Чунг Ёна с целью хищения его имущества.

«Нападение произошло на территории Мирабадского района Ташкента. Зухриддин Хасанов, применив в отношении гражданина Южной Кореи насилие опасное для здоровья, завладел двумя его мобильными телефонами Samsung, гражданским паспортом и наличными деньгами в размере 2 миллионов сумов, после чего скрылся с места преступления», — отметили в пресс-службе ГУВД.

Следственный отдел при УВД Мирабадского района возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 часть 1 Уголовного кодекса (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).