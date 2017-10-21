Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Секс сокращает жизнь
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Вызывает ли окрашивание волос рак: правда и мифы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
08:08 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте избили и ограбили гражданина Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте совершено разбойное нападение на гражданина Южной Кореи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным столичного ГУВД, 17 октября 2017 года, примерно в 23:40, Зухриддин Хасанов совершил разбойное нападение на гражданина Южной Кореи Мин Чунг Ёна с целью хищения его имущества.

«Нападение произошло на территории Мирабадского района Ташкента. Зухриддин Хасанов, применив в отношении гражданина Южной Кореи насилие опасное для здоровья, завладел двумя его мобильными телефонами Samsung, гражданским паспортом и наличными деньгами в размере 2 миллионов сумов, после чего скрылся с места преступления», — отметили в пресс-службе ГУВД.

Следственный отдел при УВД Мирабадского района возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 часть 1 Уголовного кодекса (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Правоохранительные органы продолжают предварительное расследование, в частности, сейчас проверяется причастность Хасанова к другим преступлениям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Национальном парке Ташкента рабочие нашли человеческие кости
Главное за неделю: вояж Кадырова, телевизор-шпион и песенный контроль
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Главные события недели (видео)
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь