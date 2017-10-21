Женщина, выпрыгнувшая с дочерью с третьего этажа, утверждает, что ее шантажировали и били

Источник: Nur.kz

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов настаивают на том, что женщина является воровкой-рецидивисткой и прыгнула она с третьего этажа в момент задержания, передает телеканал КТК.

Сейчас Зарина Байдасова с 15-летней дочерью лежат в больнице в одной палате. У обоих перелом ключицы и таза. Встать на ноги в лучшем случае они смогут через два месяца.

«Эти втроем, которые пришли новенькие, они сказали: мы сейчас поедем за едой и выпивкой. Тут у меня все перевернулось, я поняла, что если они сейчас вшестером будут здесь пить, то это будет что-то ужасное. И я закрыла в спальне дверь и доче говорю: доча, нужно бежать, иначе будет что-то ужасное, я боюсь за тебя. Они могут или изнасиловать, или еще хуже. Я этого просто не выдержу», — вспоминает Зарина Байдосова.

По словам женщины, она мать-одиночка, у которой нет собственного жилья. Ее не простили за поломанную технику хозяева квартир из городов Алматы и Шымкента и стали писать заявление полицию. Задержать полицейские ее решили в Актау. Полицейские требовали вернуть деньги и должны были отвезти ее в Шымкент для в встречи с хозяйкой квартиры.

«У нее был старый телевизор. Я ей сказала: Асем, у меня сейчас нет денег, возможностей, я доеду до Алматы, подзаработаю. Мы с ней три-четыре раза по телефону разговаривали, я ей пыталась объяснить. Я сказала, я заработаю», — призналась Зарина.

Свою версию случившегося рассказали и полицейские в Шымкенте. Они уверяют, что им удалось выследить подозреваемую в кражах, но она выпрыгнула из окна, при попытке задержания.

По оперативным данным, Байдосова арендовала квартиру, а потом вынесла из нее все, что там было.