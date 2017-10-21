В ОАО «Радовецкий» Дрогичинского района сгорел телятник
Сообщение о пожаре в телятнике ОАО Радовецкий возле деревни Суличево Дрогичинского района в дежурной части МЧС получили поздно вечером.
Сообщение о пожаре в телятнике ОАО Радовецкий возле деревни Суличево Дрогичинского района в дежурной части МЧС получили поздно вечером.
До прибытия спасателей работники хозяйства успели самостоятельно вывести из горящего здания 150 телят.
Огонь успел повредить 750 квадратных метров кровли. Утром на ферме начались восстановительные работы.
Директор открытого акционерного общества Степан Антончик — с места ЧП:
— Всех животных возрастом от двух до четырех месяцев успели спасти. Сейчас распределяем их по другим помещениям. Пустующие телятники есть как на ферме Суличево, так и в соседней Вульке.
Кирпичное здание, где случился пожар, планируют отремонтировать. Построили его в 1970 году. По предварительной информации, старое оборудование стало причиной возгорания — замкнула электропроводка. Задымление обнаружил сторож, который сообщил об этом руководителю хозяйства и вызвал спасателей.
На предмет техники безопасности в Радовецком проверяют сейчас все производственные объекты. Сумма ущерба уточняется.