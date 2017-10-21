Автомойщики угнали и разбили BMW в Костанае

Как рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области, машину похитили трое молодых сотрудников автоклининговой фирмы, всем им было по 18−19 лет. На угнанном авто они попали в аварию на перекрестке улиц Майлина и Дощанова.