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08:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автомойщики угнали и разбили BMW в Костанае

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Рабочие одной из автомоек в Костанае разбили доверенный им автомобиль марки BMW.

Источник: Sputniknews.kz

Как рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области, машину похитили трое молодых сотрудников автоклининговой фирмы, всем им было по 18−19 лет. На угнанном авто они попали в аварию на перекрестке улиц Майлина и Дощанова.

«Девятнадцатилетний парень … не справился с управлением и совершил наезд сначала на бордюр, затем на дерево», — говорится в сообщении пресс-службы.

Двое приятелей виновника аварии находились в салоне авто.

Выяснилось, что автомойщики хотели «просто покататься» по городу на чужой престижной машине, которую хозяин оставил на круглосуточной мойке на ночь.

Сообщается, что угонщики не пострадали, размер ущерба, нанесенного владельцу авто, устанавливается.

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