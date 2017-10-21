Автомойщики угнали и разбили BMW в Костанае
АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Рабочие одной из автомоек в Костанае разбили доверенный им автомобиль марки BMW.
АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Рабочие одной из автомоек в Костанае разбили доверенный им автомобиль марки BMW.
Как рассказали в
«Девятнадцатилетний парень … не справился с управлением и совершил наезд сначала на бордюр, затем на дерево», — говорится в сообщении
Двое приятелей виновника аварии находились в салоне авто.
Выяснилось, что автомойщики хотели «просто покататься» по городу на чужой престижной машине, которую хозяин оставил на круглосуточной мойке на ночь.
Сообщается, что угонщики не пострадали, размер ущерба, нанесенного владельцу авто, устанавливается.