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09:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Подростка, обвиняемого в убийстве продюсера на острове Русском, отправили в СИЗО

Защита настаивает, что юноша зарезал человека в состоянии аффекта.

Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.

Владивостокский юноша, задержанный по подозрению в убийстве 23-летнего жителя приморской столицы в ночь на 19 октября, взят под стражу. Фрунзенский суд Владивостока удовлетворил ходатайство обвинения и отправил подростка в СИЗО на два месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства, сторона защиты на судебном заседании, состоявшемся вечером пятницы, 20 октября, настаивала на избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, аргументируя действия подзащитного, как совершенные в состоянии аффекта. Однако, суд не счел доводы адвокатов молодого человека достаточными и принял сторону прокуратуры. Примечательно, что на теле убитого следователи насчитали 6 ножевых ранений.

Напомним, 15-летний житель района Тихой, увлекавшийся рэп-музыкой, познакомился в интернете с парнем, который обещал помочь ему прославиться. «Продюсер» назначил подростку встречу на позднее время и отвез на остров Русский под предлогом провести деловые переговоры. Однако, по данным следствия, мужчина проявил к малолетнему сексуальный интерес, из-за чего между ними возникла ссора. В ходе потасовки в салоне автомобиля юноша несколько раз ударил оппонента ножом и убил его. После этого он выбросил тело из машины, сел за руль и попытался скрыться, однако был с погоней задержан полицией. Инспекторы заметили, что одежда юного водителя и салон авто испачканы кровью.

По информации издания, кухонный нож, которым подросток зарезал незнакомца, ему посоветовали взять товарищи в целях безопасности, когда он сообщил им о наметившейся встрече.

Расследование уголовного дела продолжается.

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