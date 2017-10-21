Подростка, обвиняемого в убийстве продюсера на острове Русском, отправили в СИЗО
Защита настаивает, что юноша зарезал человека в состоянии аффекта.
Защита настаивает, что юноша зарезал человека в состоянии аффекта.
Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.
Владивостокский юноша, задержанный по подозрению в убийстве 23-летнего жителя приморской столицы в ночь на 19 октября, взят под стражу. Фрунзенский суд Владивостока удовлетворил ходатайство обвинения и отправил подростка в СИЗО на два месяца, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации агентства, сторона защиты на судебном заседании, состоявшемся вечером пятницы, 20 октября, настаивала на избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, аргументируя действия подзащитного, как совершенные в состоянии аффекта. Однако, суд не счел доводы адвокатов молодого человека достаточными и принял сторону прокуратуры. Примечательно, что на теле убитого следователи насчитали 6 ножевых ранений.
Напомним, 15-летний житель района Тихой, увлекавшийся
По информации издания, кухонный нож, которым подросток зарезал незнакомца, ему посоветовали взять товарищи в целях безопасности, когда он сообщил им о наметившейся встрече.
Расследование уголовного дела продолжается.