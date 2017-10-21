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09:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ГАЗ-66 насмерть сбил мужчину в Тулунском районе Иркутской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГАЗ-66 насмерть сбил пешехода на проселочной дороге ночью в Тулунском районе Приангарья. Все участники происшествия установлены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло недалеко от села Гадалей. Погибшим оказался местный житель, который, по предварительной информации, он мог быть пьяным и случайно попал под грузовик.

«Водитель с места происшествия скрылся, однако позже был установлен и найден полицейскими», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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