ГАЗ-66 насмерть сбил мужчину в Тулунском районе Иркутской области

ГАЗ-66 насмерть сбил пешехода на проселочной дороге ночью в Тулунском районе Приангарья. Все участники происшествия установлены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло недалеко от села Гадалей. Погибшим оказался местный житель, который, по предварительной информации, он мог быть пьяным и случайно попал под грузовик.

«Водитель с места происшествия скрылся, однако позже был установлен и найден полицейскими», — отметили в пресс-службе ведомства.