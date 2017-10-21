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09:01 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве

Он постепенно зарезал знакомую молочницу ради 12 тысяч рублей.

В апреле 2017 года Приморский краевой суд вынес приговор ранее судимому приморцу, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе 2016 года в с. Гранатовка Октябрьского района. Воспользовавшись сложившимися хорошими отношениями с потерпевшей (у которой фигурант покупал молоко для дальнейшей перепродажи), злоумышленник зашел к ней в гости, а в дальнейшем напал на хозяйку дома с целью завладеть денежными средствами и иным ценным имуществом.

Так, сначала он нанес женщине не менее 3 ударов кухонным ножом в область груди, живота и шеи, требуя отдать денежные средства и ценное имущество. Когда потерпевшая выполнила его требования и принесла нападавшему 12 тыс. рублей, он нанес ей еще несколько ударов ножом в область спины. От обильной кровопотери женщина скончалась.

Покидая место происшествия, фигурант снял с хозяйки дома золотые серьги и забрал 2 мобильных телефона.

Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему за содеянное 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Режим исправительного учреждения определен с учетом наличия в действиях злоумышленника особо опасного рецидива преступлений, поскольку на момент преступления у него имелась непогашенная судимость за ранее совершенное убийство.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, защита обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Верховный Суд РФ оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного — без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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