Матузов: химическое оружие боевиков опаснее других актов террора

« Боевики владеют химическими препаратами, которые могут быть использованы в качестве отравляющих веществ. Сегодня эта угроза гораздо более серьезная, чем акты индивидуального террора: взрывы, поножовщина. Так что Госдеп просто фиксирует реальное положение вещей, о котором уже давно говорит мировое сообщество, — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.