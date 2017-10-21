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08:41 (мск), источник: Sputnik

Матузов: химическое оружие боевиков опаснее других актов террора

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов утверждает, что об использовании химического оружия террористами было давно известно миру.

Источник: Sputnik

«Боевики владеют химическими препаратами, которые могут быть использованы в качестве отравляющих веществ. Сегодня эта угроза гораздо более серьезная, чем акты индивидуального террора: взрывы, поножовщина. Так что Госдеп просто фиксирует реальное положение вещей, о котором уже давно говорит мировое сообщество, — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Накануне Госдеп США впервые признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии.

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