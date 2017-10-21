Матузов: химическое оружие боевиков опаснее других актов террора
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов утверждает, что об использовании химического оружия террористами было давно известно миру.
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов утверждает, что об использовании химического оружия террористами было давно известно миру.
«Боевики владеют химическими препаратами, которые могут быть использованы в качестве отравляющих веществ. Сегодня эта угроза гораздо более серьезная, чем акты индивидуального террора: взрывы, поножовщина. Так что Госдеп просто фиксирует реальное положение вещей, о котором уже давно говорит мировое сообщество, — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.
Накануне Госдеп США впервые признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии.