Нещадную вырубку леса пресекли в Приморье

Объём древесины в результате 188 незаконных вырубок деревьев составил более восьми тысяч кубометров, возбуждено 116 уголовных дел.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, инспекторами Приморского лесничества с начала текущего года проведено более 1,5 тысяч рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства.

«В ходе этих мероприятий выявлено 188 случаев незаконных рубок с объёмом древесины 8,3 тысячи кубометров, размер причинённого ущерба лесному фонду составил почти полмиллиона рублей», — уточнили представители ведомства.

По фактам нарушения лесного законодательства возбуждено 116 уголовных дел, 26 человек уже осуждены к различным срокам наказания.

Кроме этого, лесоинспекторами Приморья составлено 130 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 2,3 миллиона рублей. Приморским лесничеством за ущерб лесному хозяйству региона уже взыскано более 1,3 миллионов рублей.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил необходимость заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать несанкционированные свалки.

В Приморье план мероприятий по проведению Года экологии включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии. Региональный план в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.