Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Секс сокращает жизнь
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
08:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Нещадную вырубку леса пресекли в Приморье

Почти 200 незаконных рубок леса выявлено в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Объём древесины в результате 188 незаконных вырубок деревьев составил более восьми тысяч кубометров, возбуждено 116 уголовных дел.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, инспекторами Приморского лесничества с начала текущего года проведено более 1,5 тысяч рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства.

«В ходе этих мероприятий выявлено 188 случаев незаконных рубок с объёмом древесины 8,3 тысячи кубометров, размер причинённого ущерба лесному фонду составил почти полмиллиона рублей», — уточнили представители ведомства.

По фактам нарушения лесного законодательства возбуждено 116 уголовных дел, 26 человек уже осуждены к различным срокам наказания.

Кроме этого, лесоинспекторами Приморья составлено 130 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 2,3 миллиона рублей. Приморским лесничеством за ущерб лесному хозяйству региона уже взыскано более 1,3 миллионов рублей.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил необходимость заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать несанкционированные свалки.

В Приморье план мероприятий по проведению Года экологии включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии. Региональный план в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Главные события недели (видео)
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь