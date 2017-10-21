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09:52 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Предполагаемый виновник покушения на бизнесмена в Уфе попал на видео

Камера наружного наблюдения, которая направлена на один из выходов на подземную парковку, запечатлела вероятного преступника.

Возможно именно этот человек причастен к расстрелу бизнесмена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне в центре Уфы стреляли в бизнесмена. Мужчину уже прооперировали, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. В жертву, вероятно, стреляли несколько раз. Одна из пуль была выпущена в голову.

Стало известно имя расстрелянного бизнесмена. Это 40-летний Павел Кабанов, который со слов родственников, управлял Башкирской электротехнической компанией.

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