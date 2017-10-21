Предполагаемый виновник покушения на бизнесмена в Уфе попал на видео
Камера наружного наблюдения, которая направлена на один из выходов на подземную парковку, запечатлела вероятного преступника.
Камера наружного наблюдения, которая направлена на один из выходов на подземную парковку, запечатлела вероятного преступника.
Возможно именно этот человек причастен к расстрелу бизнесмена.
Напомним, накануне в центре Уфы стреляли в бизнесмена. Мужчину уже прооперировали, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. В жертву, вероятно, стреляли несколько раз. Одна из пуль была выпущена в голову.
Стало известно имя расстрелянного бизнесмена. Это 40-летний Павел Кабанов, который со слов родственников, управлял Башкирской электротехнической компанией.