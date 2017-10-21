Предполагаемый виновник покушения на бизнесмена в Уфе попал на видео

Возможно именно этот человек причастен к расстрелу бизнесмена.

Напомним, накануне в центре Уфы стреляли в бизнесмена. Мужчину уже прооперировали, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. В жертву, вероятно, стреляли несколько раз. Одна из пуль была выпущена в голову.