Жителю Братска грозит до 4 лет тюрьмы за организацию наркопритона
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
41-летний, ранее судимый житель Братска организовал в своей квартире наркопритон. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «организация наркопритона». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в
Полицейские установили, что ранее судимый братчанин в своей квартире устроил наркопритон.
«В ходе обыска следователи обнаружили и изъяли доказательства — использованные шприцы, упаковки от них, металлические ложки», — отметили в
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание наркопритонов». Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
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В Братске полицейские пресекли криминальную деятельность местного жителя, организовавшего наркопритон.
В ходе проведения комплекса
Как выяснили сыщики, ранее судимый братчанин на постоянной основе предоставлял наркозависимым помещение своего жилища, расположенного по улице Курчатова. В ходе обыска по месту совершения преступления оперативники и следователи обнаружили и изъяли доказательства противоправной деятельности — использованные шприцы, упаковки от них, металлические ложки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание наркопритонов». Её санкция влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.