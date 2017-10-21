Жителю Братска грозит до 4 лет тюрьмы за организацию наркопритона

41-летний, ранее судимый житель Братска организовал в своей квартире наркопритон. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «организация наркопритона». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские установили, что ранее судимый братчанин в своей квартире устроил наркопритон.

«В ходе обыска следователи обнаружили и изъяли доказательства — использованные шприцы, упаковки от них, металлические ложки», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание наркопритонов». Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

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В Братске полицейские пресекли криминальную деятельность местного жителя, организовавшего наркопритон.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделений по контролю за оборото наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Братское» установили 41-летнего мужчину, который в своей квартире устроил притон для употребления наркотиков.

Как выяснили сыщики, ранее судимый братчанин на постоянной основе предоставлял наркозависимым помещение своего жилища, расположенного по улице Курчатова. В ходе обыска по месту совершения преступления оперативники и следователи обнаружили и изъяли доказательства противоправной деятельности — использованные шприцы, упаковки от них, металлические ложки.