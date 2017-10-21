Странное ДТП в Башкирии: Prius на светофоре перевернулся и лег на крышу
Жители города Стерлитамака в субботу утром стали очевидцами необычного ДТП. На одном из перекрестков автомобиль Toyota Prius неведомым образом перевернулся колесами вверх.
Жители города Стерлитамака в субботу утром стали очевидцами необычного ДТП. На одном из перекрестков автомобиль Toyota Prius неведомым образом перевернулся колесами вверх.
Фотографии «странного» ДТП очевидцы выложили в группе «БашДТП».
На снимках видно, что автомобиль лежит на крыше аккурат под светофором. Что произошло и как машина перевернулась — остается только гадать.
О пострадавших в аварии не сообщается.