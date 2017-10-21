В Красноярске из-за брошенного окурка огонь проник в квартиру многоэтажки

Возгорание произошло в Октябрьском районе краевого центра, на улице Тотмина 35А. На балконе воспламенились вещи. Одна из возможных причин — непотушенная сигарета, прилетевшая сверху. От жара лопнули оконные стекла и огонь проник в квартиру.