Самолет Air Astana 16 часов не может вылететь из Дубаи по техническим причинам

«Рейс КС 208 “Эйр Астаны” по маршруту Дубаи-Астана, планировавшийся 20 октября в 21.00 по времени Дубаи, был задержан по технической причине. На рейс зарегистрировалось 117 пассажиров, которые размещены в гостинице. Сегодняшним утренним рейсом из Алматы направлен инженер с запасной частью в Дубаи. Планируемое время вылета рейса КС 208 21 октября в 13.00 по времени Дубаи», — сообщили в авиакомпании.