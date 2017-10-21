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09:49 (мск), источник: Tengrinews

Самолет Air Astana 16 часов не может вылететь из Дубаи по техническим причинам

Самолет Air Astana не смог вылететь из Дубаи по техническим причинам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

Источник: Tengrinews

«Рейс КС 208 “Эйр Астаны” по маршруту Дубаи-Астана, планировавшийся 20 октября в 21.00 по времени Дубаи, был задержан по технической причине. На рейс зарегистрировалось 117 пассажиров, которые размещены в гостинице. Сегодняшним утренним рейсом из Алматы направлен инженер с запасной частью в Дубаи. Планируемое время вылета рейса КС 208 21 октября в 13.00 по времени Дубаи», — сообщили в авиакомпании.

В авиакомпания сожалеют о доставленных неудобствах, и напоминают, что по вопросам компенсации необходимо направить письмо в отдел по работе с клиентами по адресу customer.relations@airastana.com.

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