Самолет Air Astana 16 часов не может вылететь из Дубаи по техническим причинам
Самолет Air Astana не смог вылететь из Дубаи по техническим причинам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
Самолет Air Astana не смог вылететь из Дубаи по техническим причинам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
«Рейс КС 208 “Эйр Астаны” по маршруту
В авиакомпания сожалеют о доставленных неудобствах, и напоминают, что по вопросам компенсации необходимо направить письмо в отдел по работе с клиентами по адресу customer.relations@airastana.com.