В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек
Пожарные спасли 15 человек.
Пожарные спасли 15 человек.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, 15 спасены после пожара в квартире жилого дома в Хибинском проезде на
В результате пожара погиб один человек и 15 спасены. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В свою очередь в
«Благодаря профессионализму и слаженной работе удалось не допустить распространения огня и пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. В ходе тушения пожара с верхних этажей были спасены 15 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — заключил собеседник агентства.