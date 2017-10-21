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10:21 (мск), источник: ТАСС

В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

Пожарные спасли 15 человек.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, 15 спасены после пожара в квартире жилого дома в Хибинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате пожара погиб один человек и 15 спасены. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Источник ТАСС в правоохранительных органах

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома 30/1 в Хибинском проезде.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе удалось не допустить распространения огня и пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. В ходе тушения пожара с верхних этажей были спасены 15 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — заключил собеседник агентства.

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