В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, 15 спасены после пожара в квартире жилого дома в Хибинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате пожара погиб один человек и 15 спасены. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Источник ТАСС в правоохранительных органах

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома 30/1 в Хибинском проезде.