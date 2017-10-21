Генпрокуратура России раскрыла дерзкое убийство в пригороде Уфы

В феврале 2014 года житель республики совершил убийство в квартире в пригороде Уфы, дважды выстрелив в потерпевшего из пистолета. Убийство соотечественника ему заказал житель Азербайджана. Услуги киллера были оценены в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в январе 2014 года уроженец Азербайджана, испытывая личные неприязненные отношения к выходцу из той же республики, организовал его убийство, к исполнению которого за денежное вознаграждение привлек ранее знакомого и имевшего криминальный опыт жителя Башкирии. Последний, пользуясь предоставленной организатором убийства информацией о наличии у потерпевшего долга, решил потребовать его возврата. К соучастию в вымогательстве он склонил знакомого, не посвящая того в конечный план убийства.

Исполнитель убил потерпевшего. Кроме того, в начале 2016 года при задержании исполнителя убийства на территории г. Уфы при нем были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он незаконно приобрел, хранил и перевозил.