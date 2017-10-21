В Самаре пытались обокрасть водителя маршрутного такси

Патрулировавший Красноглинский район Самары экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании тревожной кнопки на автостоянке, расположенной на улице Ветвистой. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели, что в салоне находившегося на стоянке маршрутного такси происходит борьба между двумя мужчинами. Патрульные разняли их и приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

Как оказалось, 33-летний самарец попытался украсть более 5 тысяч рублей, которые находились в сумке, принадлежащей 39-летнему водителю маршрутного такси. Между мужчинами завязалась борьба. Увидевший это охранник автостоянки нажал «тревожную кнопку».