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10:53 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пытались обокрасть водителя маршрутного такси

Охранник автостоянки вовремя нажал «тревожную кнопку».

Патрулировавший Красноглинский район Самары экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании тревожной кнопки на автостоянке, расположенной на улице Ветвистой. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели, что в салоне находившегося на стоянке маршрутного такси происходит борьба между двумя мужчинами. Патрульные разняли их и приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

Как оказалось, 33-летний самарец попытался украсть более 5 тысяч рублей, которые находились в сумке, принадлежащей 39-летнему водителю маршрутного такси. Между мужчинами завязалась борьба. Увидевший это охранник автостоянки нажал «тревожную кнопку».

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.

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