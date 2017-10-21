В страшной аварии в Башкирии 8 человек пострадали, один погиб

Авария произошла в ночь на субботу на 12 километре дороги Улукулево — Кабаково. Автомобили «ВАЗ-2110» и «Нива» столкнулись лоб в лоб.

На месте аварии погиб водитель «десятки». Четыре его пассажира с травмами доставлены в больницу. Пострадали также водитель и три пассажира «Нивы».