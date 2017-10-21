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11:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В страшной аварии в Башкирии 8 человек пострадали, один погиб

В Кармаскалинском районе Башкирии в лобовой аварии пострадали восемь человек, один из водителей погиб, сообщает управление ГИБДД по республике.

Авария произошла в ночь на субботу на 12 километре дороги Улукулево — Кабаково. Автомобили «ВАЗ-2110» и «Нива» столкнулись лоб в лоб.

На месте аварии погиб водитель «десятки». Четыре его пассажира с травмами доставлены в больницу. Пострадали также водитель и три пассажира «Нивы».

Причины ДТП устанавливаются.

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