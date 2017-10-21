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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже поезд насмерть сбил женщину

Поезд насмерть сбил женщину на 594 км перегона Придача — Масловка, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

Дежурные получили сообщение о погибшей в 18:00 пятницы, 20 октября.

Личность и возраст женщины пока не установили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Тело погибшего нашли около железнодорожных рельсов недалеко от улицы Минской в субботу, 9 октября.

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