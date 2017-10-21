В Воронеже поезд насмерть сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину на 594 км перегона Придача — Масловка, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Поезд насмерть сбил женщину на 594 км перегона Придача — Масловка, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Дежурные получили сообщение о погибшей в 18:00 пятницы, 20 октября.
Личность и возраст женщины пока не установили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Тело погибшего нашли около железнодорожных рельсов недалеко от улицы Минской в субботу, 9 октября.