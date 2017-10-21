Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области
Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области 21 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.
Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области 21 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.
По словам очевидца, на одном километре дороги за Борским мостом в районе п. Неклюдово произошли два ДТП.
«Столкнулись шесть машин в сторону Бора и пять машин — в сторону Нижнего Новгорода», — отметил собеседник агентства.
Напомним, что один человек погиб и два пострадали при столкновении двух фур в Володарском районе Нижегородской области 19 октября 2017 года.