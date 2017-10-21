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11:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области

Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области 21 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.

По словам очевидца, на одном километре дороги за Борским мостом в районе п. Неклюдово произошли два ДТП.

«Столкнулись шесть машин в сторону Бора и пять машин — в сторону Нижнего Новгорода», — отметил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что один человек погиб и два пострадали при столкновении двух фур в Володарском районе Нижегородской области 19 октября 2017 года.

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