Одиннадцать машин столкнулись на Борской трассе в Нижегородской области

По словам очевидца, на одном километре дороги за Борским мостом в районе п. Неклюдово произошли два ДТП.

«Столкнулись шесть машин в сторону Бора и пять машин — в сторону Нижнего Новгорода», — отметил собеседник агентства.

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