Девятиклассника подозревают в убийстве одноклассника в ЗКО

Как сообщила директор школы Куляш Хайранова, в этот день оба ученика были на всех уроках. После окончания учебного дня три ученика пошли порыбачить на озеро, находящееся в степи недалеко от посёлка. Что случилось между ними, директор школы не знает. Оба ученика преподавателями характеризуются положительно. По словам директора, они раньше не хулиганили, оба из благополучных семей.
Как сообщил старший инспектор МПС УВД Уральска Динара Абдукаликова, выстрел был произведён из дробового ружья чуть ниже груди.
«Подросток скончался в областной клинической больнице. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование», — уточнила она.
Дело в полиции квалифицируют как несчастный случай, но обстоятельства всё ещё выясняются правоохранительными органами.