Девятиклассника подозревают в убийстве одноклассника в ЗКО

Как сообщила директор школы Куляш Хайранова, в этот день оба ученика были на всех уроках. После окончания учебного дня три ученика пошли порыбачить на озеро, находящееся в степи недалеко от посёлка. Что случилось между ними, директор школы не знает. Оба ученика преподавателями характеризуются положительно. По словам директора, они раньше не хулиганили, оба из благополучных семей.