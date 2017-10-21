Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15:27 (мск), источник: Informburo.kz

Девятиклассника подозревают в убийстве одноклассника в ЗКО

20 октября около 18:00 в посёлке Деркул города Уральска произошло ЧП. Как сообщили в Местной полицейской службе, ученик 9 класса школы № 12 выстрелил из ружья в своего одноклассника. В результате происшествия погиб ученик школы Владимир Машкин.

Источник: Informburo.kz

Как сообщила директор школы Куляш Хайранова, в этот день оба ученика были на всех уроках. После окончания учебного дня три ученика пошли порыбачить на озеро, находящееся в степи недалеко от посёлка. Что случилось между ними, директор школы не знает. Оба ученика преподавателями характеризуются положительно. По словам директора, они раньше не хулиганили, оба из благополучных семей.

Как сообщил старший инспектор МПС УВД Уральска Динара Абдукаликова, выстрел был произведён из дробового ружья чуть ниже груди.

«Подросток скончался в областной клинической больнице. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование», — уточнила она.

Дело в полиции квалифицируют как несчастный случай, но обстоятельства всё ещё выясняются правоохранительными органами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Мадрид отстранил от власти президента и правительство Каталонии
В НАТО ответили на обвинения в неспособности противостоять РФ
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь