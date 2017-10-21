В Ростовской области у кур и воробьев выявлен птичий грипп

Источник: Аргументы и факты

Заболевание обнаружено у двух павших кур в частном подворье станицы Чертковской Морозовского района, а также у двух воробьев, отобранных в трехстах метрах от населенного пункта. Диагноз подтверждён специалистами Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, станица Чертковская признана эпизоотическим очагом. На выезде из нее установлен дезбарьер и ветеринарно-полицейское оцепление, вывоз птицы из населенного пункта строго запрещен. Кроме того, в Чертковской придется ликвидировать птиц.