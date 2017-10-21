В Ростовской области у кур и воробьев выявлен птичий грипп
Птичий грипп вновь выявили в Ростовской области.
Птичий грипп вновь выявили в Ростовской области.
Заболевание обнаружено у двух павших кур в частном подворье станицы Чертковской Морозовского района, а также у двух воробьев, отобранных в трехстах метрах от населенного пункта. Диагноз подтверждён специалистами Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ.
Как сообщили в правительстве Ростовской области, станица Чертковская признана эпизоотическим очагом. На выезде из нее установлен дезбарьер и
Напомним, предыдущий случай птичьего гриппа был выявлен в Ростовской области в апреле текущего года.