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11:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области у кур и воробьев выявлен птичий грипп

Птичий грипп вновь выявили в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Заболевание обнаружено у двух павших кур в частном подворье станицы Чертковской Морозовского района, а также у двух воробьев, отобранных в трехстах метрах от населенного пункта. Диагноз подтверждён специалистами Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, станица Чертковская признана эпизоотическим очагом. На выезде из нее установлен дезбарьер и ветеринарно-полицейское оцепление, вывоз птицы из населенного пункта строго запрещен. Кроме того, в Чертковской придется ликвидировать птиц.

Напомним, предыдущий случай птичьего гриппа был выявлен в Ростовской области в апреле текущего года.

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