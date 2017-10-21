В Воронеже на фото сняли упавший на улице 9 Января кран
Утром в субботу, 21 октября 2017 года, в сообществе «Типичный Воронеж» опубликовали фотографию упавшего на стройке крана.
Утром в субботу, 21 октября 2017 года, в сообществе «Типичный Воронеж» опубликовали фотографию упавшего на стройке крана.
По словам автора снимка, ЧП произошло в столице Черноземья на улице 9 Января. Судя по кадрам, речь идет о так называемом гусеничном кране. Он работал на стройке на начальном этапе возведения дома и упал.
Предварительно, никто не пострадал. Стрела крана завалилась и упала на землю. Основной удар пришелся на образованный землей холм. По этой причине, по всей видимости, никто и не пострадал. Также кран не задел рабочую технику.
«Новости Воронежа» выясняют подробности ЧП.