В Воронеже на фото сняли упавший на улице 9 Января кран

По словам автора снимка, ЧП произошло в столице Черноземья на улице 9 Января. Судя по кадрам, речь идет о так называемом гусеничном кране. Он работал на стройке на начальном этапе возведения дома и упал.

Предварительно, никто не пострадал. Стрела крана завалилась и упала на землю. Основной удар пришелся на образованный землей холм. По этой причине, по всей видимости, никто и не пострадал. Также кран не задел рабочую технику.

«Новости Воронежа» выясняют подробности ЧП.