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11:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В страшной массовой аварии «Нива» пробила ограждение

Страшная массовая авария произошла в Челябинске в пятницу вечером, 20 октября.

Автомобиль «Нива» протаранил несколько машин и влетела в ограждение. ДТП случилось на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Победы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото и видео очевидцев в социальной сети.

«Это жестко, я там был в момент аварии, “Нива” просто без тормозов влетела в несколько машин, дальше прокатилась метров 20 с характерным ревом мотора и остановилась у ограждения», — рассказал один из очевидцев.

Что стало причиной такого инцидента — пока неизвестно, остается только гадать и делать выводы со слов очевидцев. Поведение одного из участников ДТП наталкивает предположение о том, что водитель был нетрезв.

«В одной сидит явно нетрезвый мужчина, он сначала кричал, что его воруют, а потом устроил дпсникам мини-стриптиз, раздевшись по пояс у них в машине», — написала челябинка.

На месте также работали пожарные. Остальные подробности инцидента пока неизвестны.

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