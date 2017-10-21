В страшной массовой аварии «Нива» пробила ограждение
Страшная массовая авария произошла в Челябинске в пятницу вечером, 20 октября.
Страшная массовая авария произошла в Челябинске в пятницу вечером, 20 октября.
Автомобиль «Нива» протаранил несколько машин и влетела в ограждение. ДТП случилось на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Победы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото и видео очевидцев в социальной сети.
«Это жестко, я там был в момент аварии, “Нива” просто без тормозов влетела в несколько машин, дальше прокатилась метров 20 с характерным ревом мотора и остановилась у ограждения», — рассказал один из очевидцев.
Что стало причиной такого инцидента — пока неизвестно, остается только гадать и делать выводы со слов очевидцев. Поведение одного из участников ДТП наталкивает предположение о том, что водитель был нетрезв.
«В одной сидит явно нетрезвый мужчина, он сначала кричал, что его воруют, а потом устроил
На месте также работали пожарные. Остальные подробности инцидента пока неизвестны.