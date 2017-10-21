В страшной массовой аварии «Нива» пробила ограждение

Автомобиль «Нива» протаранил несколько машин и влетела в ограждение. ДТП случилось на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Победы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото и видео очевидцев в социальной сети.

«Это жестко, я там был в момент аварии, “Нива” просто без тормозов влетела в несколько машин, дальше прокатилась метров 20 с характерным ревом мотора и остановилась у ограждения», — рассказал один из очевидцев.

Что стало причиной такого инцидента — пока неизвестно, остается только гадать и делать выводы со слов очевидцев. Поведение одного из участников ДТП наталкивает предположение о том, что водитель был нетрезв.

«В одной сидит явно нетрезвый мужчина, он сначала кричал, что его воруют, а потом устроил дпсникам мини-стриптиз, раздевшись по пояс у них в машине», — написала челябинка.

На месте также работали пожарные. Остальные подробности инцидента пока неизвестны.