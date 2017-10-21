Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Вызывает ли окрашивание волос рак: правда и мифы
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Праздник миллиона огней
11:36 (мск), источник: ТАСС

В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек

В полиции сообщили, что мотивы нападавшего неизвестны.

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на прохожих на площади Розенхаймерплац неподалеку от исторического центра Мюнхена. Об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

«Его мотивы неизвестны», — сообщили в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточняет со своей стороны пожарная служба, пострадали пять человек. «Они получили легкие ранения», — сказали там. Их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Полиция призывает горожан избегать площади. «Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома», — информировали в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока неизвестно, в каком направлении неизвестный скрылся. Какой-либо связи с исламизмом не выявлено.

Согласно показаниям очевидцев, нападавшему около 40 лет, с места инцидента он уехал на велосипеде.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек
Рябков: РФ не сомневается в выполнении Ираном СВПД
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь