В Мюнхене неизвестный ранил ножом нескольких человек

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на прохожих на площади Розенхаймерплац неподалеку от исторического центра Мюнхена. Об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

«Его мотивы неизвестны», — сообщили в полиции.

Как уточняет со своей стороны пожарная служба, пострадали пять человек. «Они получили легкие ранения», — сказали там. Их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Полиция призывает горожан избегать площади. «Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома», — информировали в полиции.

Пока неизвестно, в каком направлении неизвестный скрылся. Какой-либо связи с исламизмом не выявлено.