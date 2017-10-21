На Кубани в ДТП с грузовиком два человека погибли и два пострадали
В Тбилисском районе 20 октября произошла авария, в которой погибли два человека.
В Тбилисском районе 20 октября произошла авария, в которой погибли два человека.
Авария произошла на 289 км автодороги Темрюк — Кропоткин около 19:00. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады» выезжал со второстепенной дороги и врезался в грузовик МАЗ.
«В результате водитель и пассажир Лады 1993 года рождения от полученных травм скончались на месте. Еще 2 пассажира 1990 и 2015 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.