В крымском ущелье «Уч-Кош» заблудились два туриста
Два туриста заблудились на труднопроходимых скальных участках возле ущелья «Уч-Кош» хребта
Два туриста заблудились на труднопроходимых скальных участках возле ущелья «Уч-Кош» хребта
К счастью, мудрствовать путешественники не стали и самостоятельных действий предпринимать не решили — вызвали на помощь спасателей.
Прибыв к месту, спасатели «КРЫМ-СПАС» с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших жителей города Ялта со скального участка в безопасное место.
В медицинской помощи они не нуждались. Спасательная операция длилась около 2,5 часов, — рассказали в
С начала года в
— МЧС Республики Крым напоминает гостям и жителям Крымского полуострова, что отправляясь на прогулку в
МЧС Республики Крым напоминает жителям и гостям полуострова: если вы направляете в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения.