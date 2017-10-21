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12:06 (мск), источник: КрымPress

В крымском ущелье «Уч-Кош» заблудились два туриста

Два туриста заблудились на труднопроходимых скальных участках возле ущелья «Уч-Кош» хребта Оксек-Бурун. Ситуация серьёзно осложнялась тем, что инцидент произошёл вечером.

К счастью, мудрствовать путешественники не стали и самостоятельных действий предпринимать не решили — вызвали на помощь спасателей.

Прибыв к месту, спасатели «КРЫМ-СПАС» с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших жителей города Ялта со скального участка в безопасное место.

В медицинской помощи они не нуждались. Спасательная операция длилась около 2,5 часов, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

С начала года в горно-лесной зоне крымскими спасателями было спасено 274 человека, в том числе 15 детей.

— МЧС Республики Крым напоминает гостям и жителям Крымского полуострова, что отправляясь на прогулку в горно-лесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения, — подчёркивает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым напоминает жителям и гостям полуострова: если вы направляете в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения.

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