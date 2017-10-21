Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12:27 (мск), источник: Sputnik.md

Страшная авария в Кишиневе: пострадали пять человек

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Кишиневе полицейская машина столкнулась с автомобилем марки Opel Zafira. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия.

Источник: Sputnik.md

По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу машине правоохранительных органов, движущейся с включенными светозвуковыми маячками. В результате столкновения полицейская машина перевернулась, находящиеся в ней пассажиры получили травмы различной степени тяжести и впоследствии были госпитализированы.

Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

По факту случившегося ведется расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Странное погодное явление дошло и до Молдовы
Какой будет зима в Молдове: что говорят синоптики
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь