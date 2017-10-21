Страшная авария в Кишиневе: пострадали пять человек

По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу машине правоохранительных органов, движущейся с включенными светозвуковыми маячками. В результате столкновения полицейская машина перевернулась, находящиеся в ней пассажиры получили травмы различной степени тяжести и впоследствии были госпитализированы.