Источник: попавший в ДТП в Волгограде водитель автобуса поменял показания

В пятницу днем водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту «55К», на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. Девять человек, в том числе четыре подростка, были госпитализированы.

«Изначально водитель заявил, что во время управления уснул за рулем, но после приезда представителей автотранспортного предприятия отказался от своих слов, сказав, что не справился с управлением автобуса», — сообщил собеседник агентства.