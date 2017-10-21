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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Источник: попавший в ДТП в Волгограде водитель автобуса поменял показания

Водитель автобуса, который врезался в столб в Волгограде, вначале сообщил правоохранителям, что уснул за рулем, однако потом поменял показания, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В пятницу днем водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту «55К», на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. Девять человек, в том числе четыре подростка, были госпитализированы.

«Изначально водитель заявил, что во время управления уснул за рулем, но после приезда представителей автотранспортного предприятия отказался от своих слов, сказав, что не справился с управлением автобуса», — сообщил собеседник агентства.

В день ДТП представитель компании-перевозчика от каких-либо комментариев относительно аварии отказался. В субботу дозвониться в компанию не удалось.

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 Источник: попавший в ДТП в Волгограде водитель автобуса поменял показания
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