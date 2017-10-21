В Екатеринбурге экстренно сел аварийный самолет

Как ранее сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, когда самолет находился в районе Ханты-Мансийска экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало. Диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.