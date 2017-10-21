В Екатеринбурге экстренно сел аварийный самолет
Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге, — сообщили «РГ» в
Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге, — сообщили «РГ» в
— Рейс авиакомпании Аэрофлот Сургут -Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в связи технической неисправностью воздушного судна, — отметил
С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме.
Как ранее сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в
Самолет от дальнейших полетов временно отстранен, пассажиры пересажены на резервный борт.