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13:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге экстренно сел аварийный самолет

Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге, — сообщили «РГ» в пресс-службы аэропорта Кольцово.

— Рейс авиакомпании Аэрофлот Сургут -Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в связи технической неисправностью воздушного судна, — отметил пресс-секретарь «Кольцово» Андрей Клименских.

С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме.

Как ранее сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, когда самолет находился в районе Ханты-Мансийска экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало. Диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.

Самолет от дальнейших полетов временно отстранен, пассажиры пересажены на резервный борт.

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