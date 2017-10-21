Спасатели отыскали унесенного ветром рыбака в Карагандинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области, житель города Каражала 1958 года рождения уплыл на лодке на рыбалку, но в вечернее время не вернулся домой. Родственники тут же обратились в дежурную часть департамента по ЧС региона.

«Поступило сообщение, что в 60 километрах от села Ералиево Жанааркинского района пропал житель города Каражала 1958 года рождения. Он выехал ночью на рыбную ловлю на водоем, расположенный на территории Нуринского района. На место происшествия были направлены подразделения департамента по ЧС и полиция. К поискам также подключились родственники рыбака. Пропавшего мужчину в 17 часов заметила поисковая группа среди камышей и вернула к берегу», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Рыбак сильно замерз, но в медицинской помощи не нуждался. Со слов пострадавшего, при рыбной ловле поднялся сильный ветер с дождем, который унес лодку далеко от берега.