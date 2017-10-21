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15:32 (мск), источник: Kazinform

Спасатели отыскали унесенного ветром рыбака в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Рыбака на лодке унесло ветром от берега водоема в Нуринском районе Карагандинской области, в результате чего он около суток провел на воде, запутавшись в камышах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области, житель города Каражала 1958 года рождения уплыл на лодке на рыбалку, но в вечернее время не вернулся домой. Родственники тут же обратились в дежурную часть департамента по ЧС региона.

«Поступило сообщение, что в 60 километрах от села Ералиево Жанааркинского района пропал житель города Каражала 1958 года рождения. Он выехал ночью на рыбную ловлю на водоем, расположенный на территории Нуринского района. На место происшествия были направлены подразделения департамента по ЧС и полиция. К поискам также подключились родственники рыбака. Пропавшего мужчину в 17 часов заметила поисковая группа среди камышей и вернула к берегу», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Рыбак сильно замерз, но в медицинской помощи не нуждался. Со слов пострадавшего, при рыбной ловле поднялся сильный ветер с дождем, который унес лодку далеко от берега.

«К сожалению, граждане пренебрегают элементарными правилами безопасности, отправляясь на рыбаку. Следует обозначить место и район рыбалки, назначить “контрольное время” возвращения домой, взять с собой средства связи и постоянно следить за видимыми ориентирами. Не рекомендуется выходить на ловлю рыбы при штормовой погоде и без индивидуальных спасательных средств», — рассказали в пресс-службе департамента по ЧС.

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