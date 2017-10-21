В центре Красноярска не поделили дорогу автобус и троллейбус

ДТП произошло около 14:40 на улице Ленина в краевом центре, вблизи остановки «Главпочтампт».

По свидетельству очевидцев, «гонка за пассажирами» закончилась столкновением. Не поделили дорогу автобус маршрута № 63 и троллейбус № 15. У троллейбуса разбито заднее стекло, часть осколков попала в салон. По предварительным данным ГИБДД, пострадавших нет.

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