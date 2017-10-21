В центре Красноярска не поделили дорогу автобус и троллейбус
Автобус и троллейбус столкнулись в центре Красноярска. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальной сети.
Автобус и троллейбус столкнулись в центре Красноярска. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальной сети.
ДТП произошло около 14:40 на улице Ленина в краевом центре, вблизи остановки «Главпочтампт».
По свидетельству очевидцев, «гонка за пассажирами» закончилась столкновением. Не поделили дорогу автобус маршрута № 63 и троллейбус № 15. У троллейбуса разбито заднее стекло, часть осколков попала в салон. По предварительным данным ГИБДД, пострадавших нет.
Напомним, в сентябре мы рассказывали о массовом ДТП с участием пассажирского автобуса на левобережье Красноярска. Водитель автомобиля «Ауди» поворачивал налево, но не уступил дорогу автомобилю «Субару» и автобусу маршрута № 90. В результате транспортные средства последовательно столкнулись.