В Воронеже выстрелили в окно частного дома

Горожане сообщили о стрельбе в переулке Мухиной, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Системе-112».

Неизвестные повредили окно на втором этаже частного дома. Сообщение о произошедшем поступило в 12:49 субботы, 21 октября.

Данные подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.