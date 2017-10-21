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13:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже выстрелили в окно частного дома

ЧП произошло в переулке Мухиной.

Горожане сообщили о стрельбе в переулке Мухиной, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Системе-112».

Неизвестные повредили окно на втором этаже частного дома. Сообщение о произошедшем поступило в 12:49 субботы, 21 октября.
Данные подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Строители, которые работали на участке возле частного дома, услышали выстрелы и позвонили в «Систему-112». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию.

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