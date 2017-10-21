В Воронеже выстрелили в окно частного дома
ЧП произошло в переулке Мухиной.
ЧП произошло в переулке Мухиной.
Горожане сообщили о стрельбе в переулке Мухиной, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «Системе-112».
Неизвестные повредили окно на втором этаже частного дома. Сообщение о произошедшем поступило в 12:49 субботы, 21 октября.
Данные подтвердили в
Строители, которые работали на участке возле частного дома, услышали выстрелы и позвонили в «Систему-112». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию.