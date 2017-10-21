В Актобе депутата облмаслихата подозревают хищении крупной суммы и избиении полицейского
Народного избранника, члена партии «Нур Отан» Бахитжана Ержанова задержала Антикоррупционнная служба.
Народного избранника, члена партии «Нур Отан» Бахитжана Ержанова задержала Антикоррупционнная служба.
Кроме хищения в крупном размере, депутата подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия представителю власти, передает «Диапазон».
19 октября, сотрудники Антикоррупционной службы задержали 57-летнего депутата областного маслихата Бахитжана Ержанова. Депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти. По неофициальным данным, депутат ударил пришедшего к нему сотрудника правоохранительных органов. Эту информацию к этому дню официальные органы не подтверждают.
По информации издания, депутат может быть причастен к хищению, связанному с государственными дотациями в сфере сельского хозяйства, к которым, по версии следствия, имел отношение Бахитжан Ержанов. Эту информацию подтвердили в актюбинской областной прокуратуре. В качестве дотации сельскому хозяйству были выделены около 900 млн тенге.
Суд санкционировал арест народного избранника на 2 месяца, пока будет идти досудебное расследование.