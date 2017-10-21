Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе депутата облмаслихата подозревают хищении крупной суммы и избиении полицейского

Народного избранника, члена партии «Нур Отан» Бахитжана Ержанова задержала Антикоррупционнная служба.

Источник: Newtimes.kz

Кроме хищения в крупном размере, депутата подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия представителю власти, передает «Диапазон».

19 октября, сотрудники Антикоррупционной службы задержали 57-летнего депутата областного маслихата Бахитжана Ержанова. Депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти. По неофициальным данным, депутат ударил пришедшего к нему сотрудника правоохранительных органов. Эту информацию к этому дню официальные органы не подтверждают.

По информации издания, депутат может быть причастен к хищению, связанному с государственными дотациями в сфере сельского хозяйства, к которым, по версии следствия, имел отношение Бахитжан Ержанов. Эту информацию подтвердили в актюбинской областной прокуратуре. В качестве дотации сельскому хозяйству были выделены около 900 млн тенге.

Суд санкционировал арест народного избранника на 2 месяца, пока будет идти досудебное расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Унесенный ветром рыбак сутки дрейфовал по водоему в Карагандинской области
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь