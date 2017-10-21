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13:58 (мск), источник: Noi.md

Машина полиции перевернулась в Кишинёве

В столице Молдовы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля полиции.

Источник: Noi.md

В столичном секторе Буюканы, на перекрёстке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия, машина Opel Zafira столкнулась с автомобилем полиции.

В результате удара машина правоохранителей перевернулась. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. А пятеро пассажиров полицейского автомобиля были госпитализированы с различными травмами.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля Opel, который не предоставил преимущество движения правоохранителям. По их словам, иномарка передвигалась со значительным превышением скорости.

Полицейские возвращались с вызова из пригорода Кишинева и передвигались с включенными светозвуковыми маячками.

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