Машина полиции перевернулась в Кишинёве

Источник: Noi.md

В столичном секторе Буюканы, на перекрёстке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия, машина Opel Zafira столкнулась с автомобилем полиции.

В результате удара машина правоохранителей перевернулась. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. А пятеро пассажиров полицейского автомобиля были госпитализированы с различными травмами.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля Opel, который не предоставил преимущество движения правоохранителям. По их словам, иномарка передвигалась со значительным превышением скорости.

Полицейские возвращались с вызова из пригорода Кишинева и передвигались с включенными светозвуковыми маячками.