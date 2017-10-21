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13:53 (мск), источник: РИА Новости

В Москве мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке метро

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Движение поездов восстановлено на «серой» ветке метро после падения человека на рельсы на станции «Аннино», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«В 12.25 пострадавший извлечен, движение восстановлено», — сказал собеседник агентства.

Как отмечается в аккаунте метрополитена в Twitter, на Серпуховско-Тимирязевской ветке «были кратковременно увеличены интервалы».

Во время загрузки произошла ошибка.

​Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, в 12.05 на станции «Аннино» произошел «инцидент с пассажиром», в ходе которого мужчина упал на рельсы в момент, когда на станцию прибывал электропоезд.

«Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки», — сказал он.

Этим мужчиной оказался 39-летний уроженец Узбекистана, сейчас он направлен в больницу для оказания помощи.

«Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно, инцидент не сказался на движении поездов на линии. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.

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