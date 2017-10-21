Под Зеленоградском полицейские задержали «черных копателей» янтаря
В Зеленоградском районе сотрудники полиции задержали «черных копателей» янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В Зеленоградском районе сотрудники полиции задержали «черных копателей» янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Четверо мужчин незаконно добывали янтарь в окрестностях одного из поселков.
Злоумышленники вымывали янтарь из грунта мощным потоком воды, нагнетаемой через мотопомпу. С места происшествия полицейские изъяли данное оборудование.
В отношении каждого из четырех копателей участковые полиции составили протокол по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Самовольная добыча янтаря). В настоящее время решается вопрос о конфискации мотопомпы.