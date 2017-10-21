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14:29 (мск), источник: Новый Калининград

Под Зеленоградском полицейские задержали «черных копателей» янтаря

В Зеленоградском районе сотрудники полиции задержали «черных копателей» янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в субботу.

Четверо мужчин незаконно добывали янтарь в окрестностях одного из поселков.

Злоумышленники вымывали янтарь из грунта мощным потоком воды, нагнетаемой через мотопомпу. С места происшествия полицейские изъяли данное оборудование.

В отношении каждого из четырех копателей участковые полиции составили протокол по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Самовольная добыча янтаря). В настоящее время решается вопрос о конфискации мотопомпы.

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