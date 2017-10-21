В Екатеринбурге эвакуировали здание администрации

Источник: РИА Новости

«Было сообщение о минировании. Эвакуировали находившихся внутри граждан. Силовые органы все проверили. На данный момент люди уже вернулись на места», — сказал Карманов.

Информацию также прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил РИА Новости, что поступившие сообщения касались «ряда объектов», расположенных на территории региона.

«Визит сотрудников полиции, МЧС и других экстренных служб к зданию администрации Екатеринбурга был вызван не праздным любопытством, а исключительно соображениями безопасности в связи с тем, что сегодня в адрес правоохранительных органов Москвы поступило несколько электронных писем, содержание которых не позволяло их проигнорировать. Оно носило криминальный характер. Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел приступили к комплексу необходимых мер реагирования. Тщательной проверке подвергнуты служебные помещения и прилегающая территория», — сказал Горелых агентству, добавив, что сейчас сотрудники МВД и ФСБ также выясняют, кто отправил упомянутые письма, и пообещав позже сообщить об итогах проверок.