В Екатеринбурге эвакуировали здание администрации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Людей эвакуировали из здания администрации Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Людей эвакуировали из здания администрации Екатеринбурга
«Было сообщение о минировании. Эвакуировали находившихся внутри граждан. Силовые органы все проверили. На данный момент люди уже вернулись на места», — сказал Карманов.
Информацию также прокомментировал руководитель
«Визит сотрудников полиции, МЧС и других экстренных служб к зданию администрации Екатеринбурга был вызван не праздным любопытством, а исключительно соображениями безопасности в связи с тем, что сегодня в адрес правоохранительных органов Москвы поступило несколько электронных писем, содержание которых не позволяло их проигнорировать. Оно носило криминальный характер. Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел приступили к комплексу необходимых мер реагирования. Тщательной проверке подвергнуты служебные помещения и прилегающая территория», — сказал Горелых агентству, добавив, что сейчас сотрудники МВД и ФСБ также выясняют, кто отправил упомянутые письма, и пообещав позже сообщить об итогах проверок.
Он добавил, что недавно в Екатеринбурге аналогичный инцидент произошел с гостиницей Hilton, но полицейские и работники УФСБ за несколько часов вычислили анонима, который оказался ранее уволенным из названного отеля местным жителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. По словам Горелых, «мужчина был недоволен тем, как с ним распрощались, и решил напомнить о себе таким образом». По факту было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».