Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция немецкого Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом в районе площади Розенхаймер Плац, сообщают информагентства.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция немецкого Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом в районе площади Розенхаймер Плац, сообщают информагентства.
Полиция проводит допрос подозреваемого. Национальная принадлежность и социальный статус мужчины пока не раскрываются. По информации правоохранительных органов, он действовал один, сообщников не было.
При нападении с ножом на востоке Мюнхена пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничто не угрожает. Также нападавший пытался нанести удары еще двум прохожим.