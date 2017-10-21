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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция немецкого Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом в районе площади Розенхаймер Плац, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Полиция проводит допрос подозреваемого. Национальная принадлежность и социальный статус мужчины пока не раскрываются. По информации правоохранительных органов, он действовал один, сообщников не было.

При нападении с ножом на востоке Мюнхена пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничто не угрожает. Также нападавший пытался нанести удары еще двум прохожим.

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