Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом

Полиция проводит допрос подозреваемого. Национальная принадлежность и социальный статус мужчины пока не раскрываются. По информации правоохранительных органов, он действовал один, сообщников не было.

При нападении с ножом на востоке Мюнхена пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничто не угрожает. Также нападавший пытался нанести удары еще двум прохожим.