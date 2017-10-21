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14:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец нашел ключи от ломбарда и похитил из него почти 1,5 млн рублей

Житель Красноярска нашел ключи от ломбарда и воспользовался ими, чтобы украсть деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Обнаружив у входа в ломбард ключи, 55-летний мужчина открыл дверь и проник в помещение. Там он обнаружил ключи от сейфа, в котором лежали деньги — 1 млн 400 тыс. рублей. Красноярец забрал их и скрылся.

Стражи порядка нашли подозреваемого. Отмечается, что он уже ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

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