Красноярец нашел ключи от ломбарда и похитил из него почти 1,5 млн рублей
Житель Красноярска нашел ключи от ломбарда и воспользовался ими, чтобы украсть деньги, сообщили в
Житель Красноярска нашел ключи от ломбарда и воспользовался ими, чтобы украсть деньги, сообщили в
Обнаружив у входа в ломбард ключи, 55-летний мужчина открыл дверь и проник в помещение. Там он обнаружил ключи от сейфа, в котором лежали деньги — 1 млн 400 тыс. рублей. Красноярец забрал их и скрылся.
Стражи порядка нашли подозреваемого. Отмечается, что он уже ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.