Утром в субботу в Волгограде эвакуировали крупный гипермаркет
Утром 21 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда эвакуировали горожан из семейного гипермаркета «Магнит», сообщает ВДТВ.
Утром 21 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда эвакуировали горожан из семейного гипермаркета «Магнит», сообщает ВДТВ.
В течение часа оперативно прибывшие на место сотрудники полиции исследовали здание. Стало известно, что поводом для проверки и эвакуации стал подозрительный предмет, позже стало известно, что это использованный фейерверк, который выкинули в продуктовую корзину.
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Сообщения в итоге не подтвердились.