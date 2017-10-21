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15:04 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Утром в субботу в Волгограде эвакуировали крупный гипермаркет

Утром 21 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда эвакуировали горожан из семейного гипермаркета «Магнит», сообщает ВДТВ.

В течение часа оперативно прибывшие на место сотрудники полиции исследовали здание. Стало известно, что поводом для проверки и эвакуации стал подозрительный предмет, позже стало известно, что это использованный фейерверк, который выкинули в продуктовую корзину.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 сентября Волгоград, как и все крупные города страны, попал под волну телефонных террористов. В Волгограде из-за ложной информации о взрывах были эвакуированы все торговые центры города.

Сообщения в итоге не подтвердились.

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