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15:02 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанец упал на рельсы в московском метро

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Москве на станции метро «Аннино» 39-летний узбекистанец упал на рельсы, сообщает РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

В 12.05, когда электропоезд прибывал на станцию, мужчина упал на рельсы. Заметив это, машинист экстренно затормозил. После чего сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь.

Сейчас иностранец находится в больнице. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

Движение поездов на «серой» ветке было восстановлено в 12.25.

Правоохранители опросили всех очевидцев инцидента. Информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

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