Узбекистанец упал на рельсы в московском метро

В 12.05, когда электропоезд прибывал на станцию, мужчина упал на рельсы. Заметив это, машинист экстренно затормозил. После чего сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь.

Сейчас иностранец находится в больнице. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

Движение поездов на «серой» ветке было восстановлено в 12.25.