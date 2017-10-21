Пермские спасатели вскрыли депозитарий крупного федерального банка
21 октября сотрудники Пермской городской службы спасения вскрыли бронированную дверь депозитария банка.
21 октября сотрудники Пермской городской службы спасения вскрыли бронированную дверь депозитария банка.
В городскую службу спасения обратился директор крупного федерального банка. Он сообщил, что сотрудники кредитной организации не смогли открыть ключами дверь депозитария — помещения, в котором в банке хранятся депозитные ячейки. На место выехали спасатели группы оперативного реагирования № 11.
Оказалось, что ключи от на месте, но