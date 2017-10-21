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15:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские спасатели вскрыли депозитарий крупного федерального банка

21 октября сотрудники Пермской городской службы спасения вскрыли бронированную дверь депозитария банка.

В городскую службу спасения обратился директор крупного федерального банка. Он сообщил, что сотрудники кредитной организации не смогли открыть ключами дверь депозитария — помещения, в котором в банке хранятся депозитные ячейки. На место выехали спасатели группы оперативного реагирования № 11.

Оказалось, что ключи от на месте, но что-то заело в замке. Спасатели вскрыли бронированную дверь механическим способом при помощи бензореза. На это специалистом потребовалось два часа двадцать минут, рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» спасатели.

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