Пермские спасатели вскрыли депозитарий крупного федерального банка

В городскую службу спасения обратился директор крупного федерального банка. Он сообщил, что сотрудники кредитной организации не смогли открыть ключами дверь депозитария — помещения, в котором в банке хранятся депозитные ячейки. На место выехали спасатели группы оперативного реагирования № 11.

Оказалось, что ключи от на месте, но что-то заело в замке. Спасатели вскрыли бронированную дверь механическим способом при помощи бензореза. На это специалистом потребовалось два часа двадцать минут, рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» спасатели.