Движение по МКАД затруднено из-за аварии с грузовиком МАЗ

Инцидент произошел около 13:30. По словам водителя МАЗа, он двигался по второй полосе кольцевой в направлении улицы Мазурова. Внезапно перед ним резко перестроилась машина, чтобы избежать столкновения с ней, водителю грузовика пришлось резко тормозить.

«МАЗ занесло и выбросило в третью полосу, где он столкнулся с двигавшейся по ней автомашиной Peugeot и далее совершил наезд на дорожное ограждение, пробив его, и выехал на встречную проезжую часть», — рассказали в ГАИ.

Во встречном направлении двигался автомобиль Skoda — водитель иномарки не смог избежать столкновения с отброшенной во вторую полосу частью дорожного ограждения.