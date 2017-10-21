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15:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области ввели карантин по бешенству животных в Семилукском районе

Региональные власти объявили карантин по бешенству животных в селе Стадница Семилукского района. Соответствующий указ губернатора Воронежской области Алексея Гордеева опубликовали на правовом портале облправительства в пятницу, 20 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Ограничения продлятся до 22 декабря.

Согласно документам, эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье на улице Анастасии Бородкиной. Специалисты запретили проводить в поселке выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Контекст

С начала осени 2017 года власти Воронежской области не раз вводили запреты в связи с бешенством в различных районах региона. Карантин по бешенству животных объявили в Левобережном и Советском районах Воронежа в начале сентября. Кроме того, ограничения вводили в селе Дракино Лискинского района, в селе Вязноватка Нижнедевицкого района, в поселке Комсомольское Эртильского района, в селе Пилипы Каменского района, а также в Анне.

Региональные власти ввели ограничения по бешенству в шести районах Воронежской области в начале октября. Карантин объявили в Анне, рабочем поселке Новохоперском, поселке Бор и селе Русская Гвоздевка Рамонского района, селе Васильевка Бутурлиновского района, селах Заброды и Советское Калачеевского района, а также в Нижнедевицке.

Карантин по бешенству животных также ввели в четырех районах Воронежской области в середине октября. Запреты установили в Эртиле, селе Запрудском Каширского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, а также в поселке Бор Рамонского района. Карантин на этих территориях продлится до 13 декабря.

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