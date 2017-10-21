УМВД: Жительница Калининграда обманула мужчину на 150 тысяч рублей при продаже земли

По предварительным данным, женщина обманула 51-летнего горожанина при продаже земельного участка. Она злоупотребила доверием мужчины и завладела 150 тысячами рублей.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». В 2013 году её судили за аналогичное преступление. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.