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17:10 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Жительница Калининграда обманула мужчину на 150 тысяч рублей при продаже земли

Полицейские задержали местную жительницу по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, женщина обманула 51-летнего горожанина при продаже земельного участка. Она злоупотребила доверием мужчины и завладела 150 тысячами рублей.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». В 2013 году её судили за аналогичное преступление. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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